Шествие "Бессмертного полка" началось в Сухуме

В акции "Бессмертный полк", приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Сухуме ежегодно принимают участие около 1000 человек.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Бессмертного полка" в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в Сухуме, участники акции проходят по площади Свободы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Макс Альперт Абхазия в Великой Отечественной войне

Сбор участников акции начался в 11:00 на площади Свободы в Сухуме, в 11:50 колонна начала шествие к могиле Неизвестного солдата. В шествии принимает участие около 100 человек.

Камила Акусба из Сухума впервые участвует в акции "Бессмертный полк". Она проходит памятное шествие с фотографией своего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, Давида Чинчия.

"Участвую в "Бессмертном полку" в первый раз. Я несу фотографию своего дедушки Давида Чинчия. Он ушел на фронт в 17 лет, воевал на втором Украинском фронте. Вернулся с фронта лишь в 1949 году. Для меня очень важно участвовать в этой акции", - призналась Камила Акусба.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.