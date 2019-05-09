Парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Сухуме

В торжественном марше в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие подразделения Министерства обороны республики, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Военный парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

В этом году в параде прошли 11 пеших колонн, всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих. Посмотреть на яркое зрелище пришло большое количество людей, которые снимали прохождение на свои гаджеты.

Торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы прошли подразделения Министерства обороны республики, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба.

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Нонна Дорофеева пожелала всем людям на земле, чтобы никогда больше не повторились события тех времен.

"Я хочу, чтобы люди умели ценить мир, не видевший войны не знает насколько бесценен мир. Когда началась война я была совсем юной девочкой, меня направили в Тбилиси в авиационный завод. Затем я оказалась в Белоруссии, там я уже была в водительской роте, мы доставляли боеприпасы и продовольствие на фронт. Войну закончила в Берлине", - рассказала она.

Пришедшие на парад Победы остались довольны увиденным. "Нам все очень понравилось, все прошло торжественно. Несмотря на то что парад прошел без военной техники, было на что посмотреть, всем участникам большое спасибо", - отметила зрительница Людмила.

Парад в честь празднования Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Парад в честь празднования Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Парад в честь празднования Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Парад в честь празднования Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019

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