В строю "бессмертной армии": абхазская колонна в Москве

Анжелика Бения, Sputnik

"Бессмертный полк" – акция, которая объединяет континенты, страны, города и связывает единой нитью памяти миллионы людей. Ежегодно по всему миру участники акции собираются и проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

Уже четвертый год абхазская колонна шагает в строю "Бессмертного полка". На полях Великой Отечественной войны на всех фронтах сражалось 55,5 тысячи доблестных воинов многонациональной Абхазской республики. Многие были награждены орденами и медалями, двадцать два воина удостоились звания Героя Советского Союза.

© Sputnik / Анжелика Бения Абхазская колонна в составе "Бессмертного полка"

Советник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулиа отметила, что с каждым годом молодых участников акции становится все больше.

"В этом году вместе с абхазами шли абазины, осетины, русские – образовалась интернациональная колонна, как в те далекие военные годы. Все несли фотографии своих родственников – фронтовиков. У меня фото моего дяди – Владимира Гулиа, сына народного поэта Абхазии. Он пропал без вести, а памятником ему я считаю Гумистинский мост, который он, будучи инженером, проектировал вместе с еще несколькими мостостроителями", – поделилась Татьяна Гулиа.

© Foto / из архива Татьяны Гулиа Владимир Дмитриевич Гулиа

Абхазия в Великой Отечественной войне>>

По словам советника, по приглашению президента России Чрезвычайный и Полномочный посол республики Абхазия в РФ Игорь Ахба принимал участие в параде Победы на Красной площади, а затем посол и народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава приняли участие в торжественном приеме в Кремле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) 9 Май 2019 в 5:55 PDT

Элисо Чокуа со своим 10-летним сыном Леуаном впервые в "Бессмертном полку".

"Здесь все герои: рядовые, маршалы, прошедшие дорогами войны, и те, кто ковал Победу в тылу", – отметила Элисо.

"В прошлом году эта акция в Москве собрала более миллиона людей, в этом году, вы сами видите, что участников намного больше. Мы внуки победителей. Многие из нас сегодня находятся за тысячи километров от Родины. Главное, что память жива и объединяет. Моя бабушка была медсестрой, дед был военным. Я мало могу вам рассказать о них, но знаю точно, они хотели бы отпраздновать День Победы в этом "Бессмертном полку". Вот, мы с сыном и встали в строй, вместе с ними", – добавила она.

Дедушка Даура Барганджия – 1918 года рождения красноармеец гвардии Теб Барганджия, был призван в ряды Красной Армии в 1939 году Очамчырским районным военкоматом Абхазской АССР. Служил шофером 157-го минометного полка 44-й минометной бригады. Награжден орденом Славы III степени и медалью "За отвагу".

О подвиге деда он знает, что, подвозя на машине боеприпасы, Теб внезапно был обстрелян минометным огнем противника. Был ранен, но машину не бросил – вовремя доставил боеприпасы до нужного места. После лечения ран снова в строю. Он ушел в армию в 1939 году, а вернулся в 1947-м. Восемь лет жизни отдал своей Родине, защищая ее рубежи в Финляндии и Японии, дошел до Берлина. За боевые подвиги был награжден орденами и медалями.

"Для меня это очень важно. Я не застал своего дедушку при жизни, и этим участием я отдаю ему дань памяти. Это самое малое, что я могу сделать. Видя счастливые лица ветеранов, я понимаю, насколько им важно сейчас, что о них помнят. Очень важно сохранять эту добрую традицию и передавать ее из поколения в поколение, чтобы никто не смог переписать историю и забыть их героический подвиг", – сказал исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

Впервые акция "Бессмертный полк" была проведена 9 мая 2007 года в Тюмени — многие жители города, в том числе школьники, вышли на улицы с портретами близких, участников Великой Отечественной войны. Акции дали имя "Портрет на парад", а ее создателем и организатором был Геннадий Иванов. Это начинание подхватили и другие города. В 2015 году уже 500 тысяч человек в Москве и более 12 миллионов по всей России стали членами движения. Бессмертный полк стал бессмертной армией.