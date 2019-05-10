История, музыка, литература: как провести "Ночь в музее" в Абхазии

Акция "Ночь в музее" впервые прошла в Абхазии в 2015 году.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазском государственном музее, Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа, Музее Боевой Славы и Музее истории зарубежных абхазов 18 мая, сообщила Sputnik пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

Первым для гостей двери откроет Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Организаторы готовятся открыть экспозиционные стенды, посвященные тылу, разведке и контрразведке Абхазской армии. В ночной программе также проведение конкурса на знание истории Абхазии, лучшее исполнение национальных танцев, чтение стихотворений на абхазском языке и исполнение песен.

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В 18:00 акция начнется в Литературно-мемориальном музее имени Дмитрия Гулиа. Школьником проведут экскурсию по всем залам, познакомят с творчеством и жизнью Дмитрия Гулиа. После этого посетители смогут встретиться с абхазским поэтом Терентом Чания, который не только зачитает свои стихотворения, но и будет готов побеседовать и ответить на вопросы слушателей. Студенты факультета журналистики АГУ подготовили для гостей представление в честь 100-летия первой газеты на абхазском языке "Апсны", а ансамбль "Гунда" исполнит народные песни.

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"Ночь" в Абхазском государственном музее наступит в 19:00. Организаторы подготовили несколько новых экспозиций. В начале вечера посетителям представят выставку "Озеро Рица". Во втором зале отдел современной истории Абхазии подготовил выставку "История Абхазии в XIX – начале ХХ веков".

"Мелодии прошлых времен" – такую выставку для участников акции подготовил отдел этнологии Государственного музея.

"Мы покажем гостям старые пластинки советских времен, будут представлены исторические музыкальные инструменты. Желающие даже смогут послушать музыку", - рассказал директор музея Аркадий Джопуа.

Завершится акция экспозицией "Материалы Джантухского могильника" в актовом зале Абхазского государственного музея.

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Всю ночь 18 мая в Музее истории зарубежных абхазов имени поэта и ученого Омара Беигуаа посетители смогут бесплатно изучать материалы по истории Абхазии от XIV до XX века, а также экспонаты, посвященные известным представителям абхазских диаспор по всему миру, а также периоду махаджирства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский государственный музей

Отдельный зал посвящен жизни, творчеству и научной деятельности Омара Бейгуаа. В нем хранятся его личные вещи, фотографии и рукописи.

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Акция "Ночь в музее" впервые прошла в Абхазии в 2015 году, первым к ней присоединился Абхазский государственный музей. Уже в 2016 году к ней присоединились еще два музея.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.