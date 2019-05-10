Госинвестагентство Абхазии создало реестр инвестиционных проектов

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственное инвестиционное агентство Абхазии запустило на официальном сайте электронный реестр инвестиционных проектов, сообщил Sputnik директор агентства Саид Гулария.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Кровь экономики: абхазо-российская встреча по инвестсотрудничеству прошла в Сухуме

По его словам, главная задача проекта – облегчить процесс взаимодействия инвесторов с частными или государственными лицами.

"Идея создания подобного проекта возникла в связи с тем, что в Абхазии не существует площадки, на которой граждане республики, обладающие правом собственности на различные объекты, могут найти себе инвестора. Соответственно инвестор, который заинтересован в создании бизнеса в Абхазии, не обладает механизмом для поиска соответствующей базы", - объяснил он.

Для того чтобы объект попал в электронный реестр инвестиционных проектов, необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности, паспортные данные, фотографии и данные объекта, а также заполненную анкету.

Гулария отметил, что в перспективе Государственное инвестиционное агентство планирует создать виртуальную инвестиционную карту Абхазии.

"Это перечень объектов в районах Абхазии, которые нуждаются в инвестиционной поддержке. Это также делается для того, чтобы инвесторам было удобно и легко понять, какие объекты есть в каждом районе и в каком районе больше потенциала для осуществления определенного вида деятельности", - объяснил он.

Электронный реестр инвестиционных объектов уже функционирует на официальном сайте Государственного инвестиционного агентства Абхазии. Для подачи заявки на включение в реестр нужно предоставить информацию об объекте по адресу investagency@mineconom-ra.org или по телефону +7 (840) 226-03-93.