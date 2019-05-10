Премьер-министр Абхазии примет участие в праздновании 5-летия провозглашения ДНР

11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой народной республики. На следующий день, 12 мая, после оглашения его результатов власти ДНР заявили о суверенитете республики.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба посетит праздничные мероприятия в честь 5-летия со дня провозглашения Донецкой Народной Республики, об этом сообщается на сайте Кабинета Министров республики.

© Sputnik / Сергей Аверин Спасательная операция России в Донбассе

В составе абхазской делегации ДНР также посетят министр иностранных дел Даур Кове и депутаты Парламента республики.

В ходе праздничных мероприятий пройдет акция "Лента времени" и флешмоб.

Глава Правительства намерен посетить выставку достижений народного хозяйства ДНР в Парке Ленинского Комсомола, а также торжественное мероприятие в честь Дня Республики в театре Донбасс Опера в Донецке.

Для участия в праздничных мероприятиях в республику также прибыли гости из России, Луганской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Чехии и Словакии.

11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой народной республики. На следующий день, 12 мая, после оглашения его результатов власти ДНР заявили о суверенитете республики.