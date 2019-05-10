16:32 10 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.23
  • EUR73.09
Поиск
Валерий Бганба

Премьер-министр Абхазии примет участие в праздновании 5-летия провозглашения ДНР

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
25 0 0

11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой народной республики. На следующий день, 12 мая, после оглашения его результатов власти ДНР заявили о суверенитете республики.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба посетит праздничные мероприятия в честь 5-летия со дня провозглашения Донецкой Народной Республики, об этом сообщается на сайте Кабинета Министров республики.

Граждане ЛНР и ДНР смогут получить паспорта РФ по упрощенной процедуре
© Sputnik / Сергей Аверин
Спасательная операция России в Донбассе

В составе абхазской делегации ДНР также посетят министр иностранных дел Даур Кове и депутаты Парламента республики.

В ходе праздничных мероприятий пройдет акция "Лента времени" и флешмоб. 

Глава Правительства намерен посетить выставку достижений народного хозяйства ДНР в Парке Ленинского Комсомола, а также торжественное мероприятие в честь Дня Республики в театре Донбасс Опера в Донецке.

Для участия в праздничных мероприятиях в республику также прибыли гости из России, Луганской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Чехии и Словакии.

11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой народной республики. На следующий день, 12 мая, после оглашения его результатов власти ДНР заявили о суверенитете республики.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в ВОВ
Никто не забыт: празднование 9 Мая в Сухуме
Шествие Бессмертного полка по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia