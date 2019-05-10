Как сообщил начальник водоканала Гудауты Роман Тванба, водоснабжение в городе возобновят в обычном режиме в течение двух дней.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Часть Гудауты осталась без питьевой воды после схода селя в реку Хипста, сообщил на радио Sputnik начальник Водоканала города Гудаута Роман Тванба.

"Район вокзала и Новый район в Гудауте остались без питьевой воды. 8 мая из-за обильных дождей река, из которой жители города получают воду, была загрязнена, сошел сель. Вода не поступает в колодцы должным образом", – объяснил Роман Тванба.

На данный момент к колодцам пригнали технику, но восстановительные работы еще не начались.

"Мы ждем, когда вода в реке очистится. Только потом приступим к работам. Необходимо направить воду в правильное русло", – пояснил Тванба.

Водоснабжение в районе вокзала и в Новом районе в Гудауте возобновят в обычном режиме в течение двух дней.