Школа и предубеждения: на что идут родители ради престижа

О том, по каким критериям родители первоклассников выбирают школу, на что они готовы, чтобы попасть к опытному педагогу и почему в одном классе обучаются более 40 детей, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Педагог мечты

Несколько недель осталось до начала летних каникул, но для родителей будущих школьников все только начинается. Нужно подготовить документы, отстоять в очередях и самое главное, употребить все свои связи и ресурсы, чтобы ребенок обязательно попал в «нужную» школу и к «правильному» учителю.

Дочь Алины из Сухума в этом году пойдет в школу №4. По словам девушки, о выборе задумались еще в начале прошлого года. Отправлять в абхазскую или русскую школу – большой дилеммы не было.

По словам Алины, ребенок свободно говорит на русском языке и меньше на абхазском. В будущем это могло бы обернуться лишними расходами.

"Потому что при выборе русской школы шансы на то, что она выучит родной язык, еще больше уменьшаются. В таком случае пришлось бы водить ее по дополнительным занятиям и изучать его как иностранный", - считает она.

Школу Алина выбирала исходя из близости к дому, но признается, что на решение повлияли отзывы родственников и друзей.

© Foto / Саида Жиба Строительство трех школ завершится в Абхазии в 2019 году

"По отзывам мы выбрали и конкретного педагога, но кроме нас, его выбрала и половина Сухума", - улыбается она.

Первый педагог, по мнению мамы, очень важен в жизни ребенка. Он учит дисциплине и закладывает фундамент знаний.

"Но я понимаю, что у такого педагога в классе может быть больше 40 детей. Теперь я уже сомневаюсь в своем решении и, если не попаду к нему, думаю, не расстроюсь, потому что какая-бы «сверхъестественная» она ни была, времени хватать не будет. Я за то, чтобы ребенку уделяли больше внимания", - объяснила Алина.

Задорожная: умение читать - не показатель готовности ребенка к школе>>

Очередь к знаниям

В весьма престижной Горской школе №10 прием документов начинается с 27 мая. В этом году администрация решила открыть всего три первых класса.

"На больше не хватает помещения", - объяснила директор Аида Кварчелия.

"Застолбить" место в десятой родители пытаются еще задолго до объявления приема. Директор говорит, что в мае телефон буквально разрывается от звонков родственников и знакомых, которые просят найти место.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сила воли и мотивация: как подготовить ребенка в первый класс

В 2018 году школа приняла около 100 первоклассников к трем преподавателям. У двоих учителей в классе было по 40 человек, одному досталось 17.

"Родители вправе определять ребенка в класс к учителю, который уже сделал себе имя, я понимаю. Но у нас нет плохих и неквалифицированных учителей. Сколько бы я не пыталась объяснить это родителям и уговорить их перевести ребенка в другой класс, ничего не выходит. Они готовы на то, чтобы дети учились в классе по 40 человек, но и на педагога, у которого в классе 17 учеников, никто не жалуется. Она очень эффективно с ними работает", - рассказала директор.

В классе у Марины Сичинава 43 ученика. По ее словам, за 16 лет работы такое количество детей в одном классе у нее впервые.

"Честно говоря, было немного страшно. Каждая мама доверяет мне своего ребенка, ждет, чтобы я уделила ему особенное внимание. Это большой труд, и я задумывалась, как мне найти подход к каждому", - рассказала она.

Урок у первоклассников длится всего 35 минут. Педагог признается, что за это время удается опросить не всех.

"Тогда я использую перемены – ловлю тех, кого не успела опросить за урок, пытаюсь объяснить, прописать какие-то буквы или сделать упражнения. Выручает и группа продленного дня. Я осознаю, что с детьми, которые в нее ходят, я смогу доработать материал дополнительно. В нее тоже хотели бы попасть все, но я взяла лишь 15 человек, просто не могу работать на износ. Это просто халтура", - объяснила Сичинава.

Чтобы разгрузить первые классы, администрация школы предлагала ввести вторую смену. По словам директора, родители от этой идеи категорически отказались.

Заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия сообщила, что согласно нормам в одном классе могут обучаться не более 24 человек.

"Но, к сожалению, в школах идет территориальная нехватка мест, некоторым пришлось даже перейти во вторую смену", – объяснила она.

Язык мой

Есть и еще одна проблема. Родители думают, что если отдадут неподготовленного ребенка в абхазскую школу, то случится чудо. Например, в десятую школу попадает лишь малая часть детей со "свободным" родным языком, многих приходится обучать с нуля.

© Fotolia / Syda Productions Звонок деду: на кого рассчитаны школьные задания

"Вот у меня в классе всего семь-восемь человек, которые могут легко осилить программу родного языка, с остальными приходится много работать. В этом году одного ребенка даже забрали из школы, потому что он не понимал программу", – рассказала Сичинава.

Директор школы считает, что о преодолении языкового барьера в первую очередь должны задумываться родители. На вопрос, почему в школе не проводят собеседование с детьми, Кварчелия ответила, что это неэтично.

"Это психологически влияет на ребенка. Другой вопрос, что родители сами должны понимать, что ведут ребенка в абхазскую школу и осознавать, готов ли он к этому. А если ребенка уже привели, я не могу отказать", - объяснила она.