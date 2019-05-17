Выгодный ракурс: как сделать выпускной альбом, который хочется пересматривать

О том, какие выпускные альбомы заказывают в Абхазии, почему школьники ищут фотографов даже в России, что сейчас в тренде и как сделать "фотокнигу", чтобы ее хотелось пересматривать, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Еще не придумали достойной альтернативы бумажному фотоальбому. В этом году среди выпускников стали популярны фотографы из России, которые предлагают нестандартные решения. Одна из таких Сусанна Галустян из Ростова.

Первый альбом Сусанна сделала для Гагрской школы, и "сарафанное радио" разнесло новость о мастере по другим школам. Пошли заказы из Гудауты, Сухума и даже Очамчыры.

Помимо нестандартного подхода, родителей выпускников привлекла и "вкусная" цена – можно уложиться в две с половиной тысячи рублей.

Концепция и дизайн

При выборе выпускного альбома в первую очередь нужно определиться с концепцией и дизайном. Он может быть похож на книгу в твердом переплете или же на глянцевый журнал. Быть толстым на 22 разворота или тонким – на четыре.

© Foto / Сусанна Галустян Фотоальбом

"Сейчас много новинок. Я предлагаю разные варианты. В этом году у абхазских выпускников в тренде два вида альбома: на четыре и 22 разворота, страницы глянцевые, ламинированные. Мы делаем полиграфическую печать. Переплет твердый. На обложке может быть общая фотография, может быть название школы или фото ребенка. Всегда по-разному", – рассказала Сусанна Галустян.

Главное – фотография

Каким бы необыкновенным ни был дизайн выпускного альбома, самое главное в нем – фотографии.

Альбом может быть классическим с традиционными портретами в школе или в студии, а может состоять из нестандартных, живых фотографий, на которых выпускники будут с друзьями или родителями. Важно, чтобы получились "живые" фотографии. Пересматривать такие кадры намного приятнее, чем портреты со строгим взглядом, сделанные на синем фоне.

Сусанна Галустян разбивает фотосъемку на два этапа: в школе с учителями и на набережной в более неформальной обстановке.

© Foto / Сусанна Галустян Фотоальбом

"В Абхазии обычно это съемка одним днем. Пришел, сфотографировал, ушел. Я предлагаю по-другому. Первый день – официоз, фотосессия в школьной форме, с учителями. Это классика. Обычно бывает групповая фотография в школе. Я их ставлю тоже не как обычно. На общих фотографиях чаще всего пирамида. Идея взята от американского фотографа Лейбовица. Мы ставим учеников в несколько рядов. Кто-то на парте, кто на стульях. Школьники не смотрят в объектив: кто читает книжку, кто подбрасывает книжку, кто-то делает селфи. А вторая съемка – прогулочная, закатная. Там уже есть и цветной дым, красивая набережная, закат. Там дети могут позировать, дурачиться. Дети не просто стоят, они в движении, пытаюсь вызывать их на эмоции", – пояснила фотограф.

© Sputnik / Томас Тхайцук Все идеальное - просто: как не ошибиться с выбором выпускного платья

Встречают по одежке

Во время фотосъемки важно, как выглядит выпускник. Во всех абхазских школах есть форма. По мнению Сусанны Галустян, она только украшает выпускные альбомы.

"Я снимала детей в гагрской школе, девушки были в белых фартуках, было безумно красиво. Но главное, чтобы дети были опрятные, в выглаженной одежде. На вторых съемках, на прогулках я прошу, чтобы они одевались ярче. Мне нравятся яркие фотографии, тем более на фоне моря. Девочки обычно надевают джинсы и яркие свитера или кофточки. В Абхазии все дети очень модные", – отметила Сусанна Галустян.

Не надо стесняться

По наблюдениям Сусанны, абхазские школьники в основном скромные и стеснительные. Для хорошей фотосъемки эти качества зачастую идут во вред. Но фотограф из Ростова знает, как с этим бороться.

© Foto / Сусанна Галустян Выпускники

"У меня есть коронная фраза: "Я буду фотографировать до тех пор, пока я не получу кадр, который мне нужен. Это ваше время, у вас есть свои дела, вы ходите к репетитору. Или мы делаем его сразу, или мы будем раскачиваться". Они сразу понимают, что пока я не получу фотографию, я от них не отстану. И потом в классе всегда найдется авторитет, который скажет: "Так, 11 "А", давайте, быстро построились, быстро разошлись". И так далее. Также помогает классный руководитель, которого дети слушаются", – поделилась секретами Галустян.

Обычно на съемку фотограф отводит два часа, но на самом деле уходит больше времени. Выпускники входят во вкус, начинают предлагать необычные места для эффектных кадров.

Хороший фотограф

Конечно, ничего не получится без хорошего фотографа. Выпускной альбом почти всегда подразумевает групповую съемку. А это сложный технический и организационный процесс. Лучше всего доверить его профессионалу с хорошим оборудованием и нестандартным взглядом.

Хороший фотограф может сделать так, чтобы выпускники во время съемки не чувствовали себя неловко, снимки получились живыми и интересными. И самое главное, профессионал подскажет выгодные ракурсы, вычислит "рабочие стороны", чтобы человек понравился себе и хотел не только пересматривать альбом сам, но и с гордостью показывать другим.