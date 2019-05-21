ЦИК Абхазии готов к работе, несмотря на протесты оппозиции

Регистрация инициативных групп и кандидатов на участие в президентских выборах Абхазии начинается с 22 мая.

СУХУМ, 21 мая-Sputnik, Асмат Цвижба. Центральная избирательная комиссия Абхазии готова принимать заявления от инициативных групп и кандидатов в президенты Абхазии с 22 мая, сообщил в интервью радио Sputnik глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"С момента объявления о назначении выборов мы были готовы к данному процессу. Это календарный график нашей работы. Все идет в том режиме, который был изначально установлен", - заявил он.

По словам Гогия, все заинтересованные лица были проинформированы об условиях и временных рамках регистрации.

"Сейчас мы находимся в режиме ожидания. Не от нас зависит, сколько будет инициативных партий и будут ли они вообще. Нам это известно не более, чем всей общественности. Мы не можем ничего сказать, пока к нам не придет кто-то и официально не объявит о своих намерениях. Предположений делать не можем", - добавил он.

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Центральная избирательная комиссия завершит прием документов от инициативных групп и кандидатов на пост президента Абхазии за 40 дней до дня голосования - 11 июня. После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов ЦИКу дается еще 10 дней на их изучение. Регистрацию самих кандидатов необходимо провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 21 июня.

Всего по республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии – не менее пяти последних лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

В понедельник 20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны из-за болезни лидера оппозиции Аслана Бжания. После того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, они объявили бессрочную акцию неповиновения.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине вторника эти участки дороги были разблокированы.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

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2 мая оппозиция заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.