"Бодрое утро": фонд "Ашана" запустит спортивную акцию в Сухуме

Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана" будет проходить на набережной Сухума каждую субботу в 9:00.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный фонд "Ашана" запускает спортивную акцию "Бодрое утро" в Сухуме с субботы 25 мая, рассказала корреспонденту Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

"Мы давно хотели провести акцию, связанную с пропагандой здорового образа жизни. Так как мы занимаемся лечением тяжелобольных детей, мы также хотели реализовать проект, направленный на оздоровление всего населения. Эту акцию поддержал и одобрил наш учредитель", - отметила Джинджолия.

"Бодрое утро" на сухумской набережной будет проходить каждую субботу с 9:00 до 10:00. Каждый раз будут приглашать разных тренеров, у которых уже подготовлены спортивные программы для групповых тренировок на свежем воздухе.

Первая акция пройдет под руководством тренера Ксении Даничевой. В программу войдут различные физические упражнения, быстрая ходьба, гимнастика.

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Мактина Джинджолия надеется, что к "Бодрому утру" присоединятся не только жители столицы Абхазии, но и ее гости. Она также отметила, что это будет хорошим примером для других городов страны.