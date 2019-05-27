Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В первой половине недели Черноморское побережье Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, во второй половине недели на формирование погоды окажет влияние теплый сектор южного Циклона.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. В течение недели на территории Абхазии погода устойчива. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, вечером и ночью местами возможен туман, сообщают синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 9 метров в секунду.

Средняя температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +25°С +30°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение на море от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.