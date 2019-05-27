Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. В течение недели на территории Абхазии погода устойчива. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, вечером и ночью местами возможен туман, сообщают синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 9 метров в секунду.
Средняя температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +25°С +30°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение на море от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.