15:39 27 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.46
  • EUR72.19
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (106)
13 0 0

В первой половине недели Черноморское побережье Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, во второй половине недели на формирование погоды окажет влияние теплый сектор южного Циклона.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. В течение недели на территории Абхазии погода устойчива. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, вечером и ночью местами возможен туман, сообщают синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 9 метров в секунду. 

Средняя температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +25°С +30°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение на море от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (106)

По теме

Ласковый май: погода в Абхазии на ближайший месяц
Ахба рассказала, когда море в Абхазии прогреется до комфортной температуры
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сумо, селфи с Абэ и другие приключения Трампа в Японии
"Не просто деньги, а поддержка": Лидов рассказал о роли Sputnik в проекте "Ты супер!"
Главное о донорстве крови
Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Соцсети

Sputnikabkhazia