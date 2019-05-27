Всеобщая диспансеризация прошла в столице Абхазии с 21 по 27 мая, взрослое и детское население страны обследовали на базе Республиканской больницы.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Диспансеризация завершилась в столице Абхазии в понедельник 27 мая.

По словам главного врача сводного медицинского отряда ФМБА России Бориса Александрова, в Сухуме и Сухумском районе диспансеризацию прошли более 3500 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук В очереди за здоровьем: как проходит диспансеризация в Сухуме

"Из этого числа пациентов было более 500 детей, у которых выявлены самые распространенные заболевания нервной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. У взрослых – заболевания мочевыводящей системы, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и онкология", - рассказал Александров.

Он добавил, что с точки зрения российских медиков, диспансеризация в Сухуме прошла хорошо.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля 2019 года в Галском районе. Обследование российскими специалистами прошли также жители Ткуарчалского, Гулрыпшского, Очамчырского и Сухумского районов.

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С 28 по 30 мая диспансеризация пройдет в Новом Афоне, с 31 мая по 3 июня в Гудауте. В Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.