Парламент Абхазии принял исполнение бюджета за 2018 год в первом чтении

Заседание Парламента Абхазии, на котором обсуждался закон "Об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год", состоялось во вторник 28 мая.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Расходная часть Республиканского бюджета Абхазии за 2018 год не исполнена на 1 миллиард 18 миллионов 17 тысяч рублей, заявил заместитель председателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба на заседании Парламента во вторник 28 мая.

По его словам, остатки из Республиканского бюджета составили 668 миллионов рублей, из средств программы Инвестиционного развития Абхазии осталось 484 миллиона рублей и 180 миллионов рублей из средств на социально-экономическое развитие Абхазии. Доходная часть Республиканского бюджета за 2018 год не исполнена на сумму более 320 миллионов рублей.

"Нужно отметить, что нарушения 2018 года аналогичны нарушениям 2017 года. Это связано с тем, что от налога на добавленную стоимость освобождено ввозимое в Абхазию дизельное топливо, вследствие чего 8,6 миллионов рублей не поступило в доходную часть. Суммы задолженности по НДС, по налогу на прибыль, по таможенным платежам растут и растут. Работы в этой части недостаточно проводится. И от исполнительной власти анализ исполнения доходной части мы не получили", - добавил он.

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В ходе обсуждения был также затронут вопрос задолженности Министерства здравоохранения Абхазии перед российскими лечащими учреждениями. Депутат Парламента Рауль Лолуа отметил, что неизрасходованные средства можно было бы направить на погашение этого долга.

"На сегодняшний день достигнуто соглашение на уровне межправительственной российско-абхазской комиссии. Деньги, которые были назначены на приобретение лекарственных средств – 50 миллионов рублей, будут отправлены на покрытие этих долгов. Согласие от российской стороны мы получили. Также были отданы последние поручения лечащим учреждениям России, подтвердить суммы по лечению каждого гражданина Абхазии в медучреждениях. К сожалению, до сегодняшнего дня подтверждения от Минздрава России с указанием конкретных сумм не получено", - объяснил Нанба.

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Исполнение Государственного бюджета Абхазии за 2018 год по доходам составило 9 миллиардов 169 миллионов 478 тысяч рублей при плане 9 миллиардов 590 миллионов 331 тысяча рублей. Фактическое получение собственных доходов Государственного бюджета - 4 миллиарда 798 миллионов 531 тысяча рублей при плане 5 миллиардов 218 миллионов 731 тысяча рублей.

По расходам исполнение составило 8 миллиардов 768 миллионов 867 тысяч рублей при плане 10 миллиардов 534 миллиона 756 тысяч рублей.

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Закон "Об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год" был принят в первом чтении на заседании Парламента Абхазии во вторник 29 мая. "За" проголосовали 21 из 35 депутатов.