Праздник детства: как отметят День защиты детей в Абхазии

В День защиты детей маленьких жителей Абхазии поздравит благотворительный фонд "Ашана", центр "Проспект", ансамбль "Иааирума", Международный фонд "Апсны" и Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительные акции, анимационные представления, концерты и развлекательные мероприятия для детей пройдут в Абхазии ко Дню защиты детей.

Отмечать праздник в Сухуме начнут уже 31 мая. В 13:00 в центре "Проспект" инициативная группа журналистов и активистов проведет выставку общественных организаций, которые занимаются вопросами прав детей. В рамках мероприятия будут подведены итоги республиканского конкурса среди молодых журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации прав детей в Абхазии.

В 18:00 в Абхазской государственной филармонии состоится отчетный концерт детского хореографического ансамбля "Иааирума".

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1 июня культурно-благотворительный фонд "Ашана" проведет акцию "Праздник детства. Добрый картофель" в сети ресторанов "А-бургер". Начнется мероприятие в ресторане, находящемся на территории "Сухум-маркета" с 12:00 до 15:00. Кроме того, с 12:30 до 14:30 в ресторане пройдет анимационная развлекательная программа для детей.

Желающие смогут принять участие и в праздничной лотерее. Ее результаты будут оглашены в 15:00.

С 16:00 до 19:00 благотворительная акция пройдет в ресторане недалеко от "Брехаловки". С 16:30 до 17:30 у ресторана пройдет анимационная программа для детей, после чего артисты ансамбля "Каданс" исполнят популярные песни, а в 19:00 будут озвучены результаты благотворительной лотереи. У ресторана пройдет благотворительная ярмарка-продажа хенд-мейд изделий и сладостей, будут выставлены картины абхазских художников, кондитерские и мучные изделья.

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Поздравит с праздником детей и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Праздник для малышей начнется в 18:00 на площади перед Абхазским драматическим театром. Дети смогут пройти уроки добра, апсуара, экологии, правил дорожного поведения, а также посетить мастер-классы по изобразительному искусству.

Ребята смогут поучаствовать в конкурсах по рисунку на асфальте, дартсу, нерфу, игре в "классики". Все участники обязательно получат подарки.

В День защиты детей Международный фонд "Апсны" приглашает всех на Фестиваль детского творчества, где дети из реабилитационных центров Абхазии представят яркую концертную программу, а на проходящей там же ярмарке можно будет приобрести работы, сделанные их руками. Фестиваль откроется в 14:00 у здания Национальной библиотеки Абхазии.