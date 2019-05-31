Опубликованы сведения о доходах и имуществе абхазских судей

Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2019 года.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Верховный суд обнародовал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей и членов их семей за 2018 год.

Так, согласно документу, опубликованному на сайте Верховного суда, декларированный годовой доход председателя Конституционного суда Нурия Тания составляет один миллион 450 тысяч рублей. Это не самый высокий показатель: заместитель председателя Людмила Ходжишвили получает в год примерно на 70 тысяч больше - миллион 530 тысяч рублей. Самый маленький годовой доход в Конституционном суде у Рауля Пантия - один миллион 130 тысяч рублей.

Доходы судей Верховного суда немногим меньше. В частности, председатель Манана Делба задекларировала доход примерно в миллион 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что абхазских судей обязали декларировать доходы и имущество. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Требование о декларировании распространяется не только на судей, но и на членов их семей: супруга или супругу и несовершеннолетних детей. В этот круг не входят родители и совершеннолетние дети.

Закон распространяется на судей всех уровней и инстанций.

Согласно абхазскому законодательству, действующий судья не может быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям, заниматься предпринимательской деятельностью, совмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной, литературной и другой творческой деятельности.