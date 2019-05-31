21:50 31 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.38
  • EUR72.84
Поиск
Верховный суд Абхазии

Опубликованы сведения о доходах и имуществе абхазских судей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
120910

Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2019 года.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Верховный суд обнародовал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей и членов их семей за 2018 год.

Так, согласно документу, опубликованному на сайте Верховного суда, декларированный годовой доход председателя Конституционного суда Нурия Тания составляет один миллион 450 тысяч рублей. Это не самый высокий показатель: заместитель председателя Людмила Ходжишвили получает в год примерно на 70 тысяч больше - миллион 530 тысяч рублей. Самый маленький годовой доход в Конституционном суде у Рауля Пантия - один миллион 130 тысяч рублей.

Деньги
© Fotolia / Numberone9018
Чем богаты: судей в Абхазии обязали декларировать доходы и имущество

Доходы судей Верховного суда немногим меньше. В частности, председатель Манана Делба задекларировала доход примерно в миллион 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что абхазских судей обязали декларировать доходы и имущество. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Требование о декларировании распространяется не только на судей, но и на членов их семей: супруга или супругу и несовершеннолетних детей. В этот круг не входят родители и совершеннолетние дети.

Закон распространяется на судей всех уровней и инстанций.

Согласно абхазскому законодательству, действующий судья не может быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям, заниматься предпринимательской деятельностью, совмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной, литературной и другой творческой деятельности.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Май 2019: лучшие фото месяца
В Италии извергается вулкан Этна – видео
Пробудился: кадры извержения вулкана Этна в Италии
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019

Соцсети

Sputnikabkhazia