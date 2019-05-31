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Не победила, но довольна: Сара Абрамян выступила в финале "Детская Новая волна-2019"

© Foto / Хибла Мукба
В Абхазии
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Финал Международного конкурса "Детская Новая волна-2019" в Ялте завершился в пятницу 31 мая.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двенадцатилетняя певица из Абхазии Сара Абрамян выступила в финале "Детской Новой волны-2019" в пятницу 31 мая в Ялте, сообщила педагог по вокалу певицы Хибла Мукба.

Абрамян исполнила песню Хиблы Мукба на абхазском языке "Хумарроуп", однако не попала в число лидеров вокального конкурса.

"Несмотря на то, что Сара не победила в конкурсе, она очень довольна. Она очень мечтала и трудилась, чтобы попасть на "Детскую Новую волну-2019". Ее мечта сбылась, а занять призовые места она еще успеет. По словам Сары, спеть на такой сцене уже победа", - отметила Мукба.

Финальная часть конкурса проходила два дня 30 и 31 мая. В первый день финала "Детской Новой волны-2019" Сара Абрамян спела песню Ани Лорак "Птица".

© Sputnik / Сергей Мальгавко
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"Сара спела очень хорошо, после ее выступления певец Николай Басков отметил, что она поет очень чисто, также Олег Газманов высоко оценил вокальные данные Сары. Конечно, хотелось, чтобы она исполняла более сложные песни, но репертуар выбирали организаторы", - добавила Мукба.

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 8 до 12 лет, многие из конкурсантов уже опытные артисты - финалисты и победители международных конкурсов, а также российских телешоу "Голос. Дети" и "Ты супер!".

Среди гостей и членов жюри были молодые известные исполнители В частности, певицы Зара и Нюша, а также известные российские артисты Олег Газманов и Лев Лещенко.



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