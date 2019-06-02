Защитник сборной Абхазии получил травму во время тренировки

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач получил травму во время тренировки в Степанакерте, сообщил врач национальной сборной Владимир Тихоненко.

"Роман неудачно поставил ногу во время тренировки на поле и всем весом упал на ногу. Диагностирована травма стопы, трещина на пятой плюсневой кости. Игрок нуждается в лечении, наложен гипс", - сказал Тихоненко.

Вся необходимая медицинская помощь абхазскому футболисту оказана. Отмечается, что после полного восстановления Роман продолжит играть в футбол.

"В большинстве случаев переломы срастаются, тем более у молодых людей. Лечение ему адекватное назначили и питание ему подобрали соответствующее", - отметил врач национальной сборной.

Сроки восстановления займут до четырех недель и более. Кто заменит Зикрач на игре со сборной Чамерии, которая пройдет в воскресенье 2 июня, не сообщается.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

В абхазскую сборную попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.