Аджинджал о вынужненной замене в сборной: на ход игры не повлияет

Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач получил травму во время тренировки в Степанакерте в преддверии первой игры национальной сборной на Чемпионате Европы ConIFA-2019.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Травма защитника сборной Абхазии по футболу и его вынужденная замена не повлияют на ход игры с Чамерией, которая пройдет в Степанакерте в воскресенье 2 июня, сообщил главный тренер национальной сборной Беслан Аджинджал.

"Это большая потеря для нашей команды. Любое выбывание игрока всегда сказывается на всей команде, но у нас достойная замена травмированного футболиста", - отметил Аджинджал.

По словам главного тренера национальной сборной, абхазская команда планирует навязать соперникам свою игру, взять инициативу в свои руки.

Защитник Роман Зикрач должен был выйти на поле в основном составе сборной в первой игре группового этапа турнира - матче Абхазии и Чамерии, трансляцию которого можно посмотреть в 15:00 на сайте Sputnik Абхазия.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

В абхазскую сборную попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.