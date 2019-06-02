Стали известны изменения в основном составе сборной Абхазии по футболу

Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач получил травму во время тренировки в Степанакерте в преддверии первой игры национальной сборной на Чемпионате Европы ConIFA-2019.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Состав сборной Абхазии по футболу перестроен в связи с травмой защитника, сообщает пресс-служба Федерации футбола Абхазии.

К первому матчу Чемпионата Европы по версии ConIFA-2019 на поле выйдут – голкипер Инал Кацба, игроки Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Тимур Агрба, Дмитрий Маскаев, Шабат Логуа, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Алан Хугаев, и Георгий Дгебуадзе.

Защитник Роман Зикрач должен был выйти на поле в основном составе сборной в первой игре группового этапа турнира - матче Абхазии и Чамерии, трансляцию которого можно посмотреть в 15:00 на сайте Sputnik Абхазия.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Командный лист сборной Абхазии

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.