Не с пустыми руками: Дом-музей Гулиа пополнится материалами после фестиваля в Москве

Чем завлекал абхазский стенд на Международном фестивале "Интермузей-2019", который проходил в московском ЦВЗ с 30 мая по 2 июня и что привезет с собой абхазский музей из Москвы на родину, рассказали сотрудники литературно-мемориального Дома-музея Дмитрия Гулиа.

Анжелика Бения, Sputnik

ХХI Международный фестиваль "Интермузей", который объединил более 400 музеев и 3000 экспертов музейного дела, науки, искусства и современных технологий со всего мира, завершился в московском ЦВЗ "Манеж" 2 июня.

Абхазию на фестивале представлял литературно-мемориальный Дом-музей абхазского писателя Дмитрия Гулиа.

На фестивале была представлена деловая, культурная, театральная и детская программы, как для музейных работников, так и для широкой зрительской аудитории. Программа состояла из профессиональных тематических сессий, дискуссий, лекций, мастер-классов направленных на повышение квалификации специалистов, работающих по различным музейным направлениям.

По словам Мананы Палба, сотрудницы литературно-мемориального музея, особенно интересными для абхазских участников были панельные дискуссии, на которых делились опытом организации проектов, направленных на профориентационную работу с детьми и подростками, адаптацию традиционных музейных программ и форматов под возрастные особенности школьников.

На разных площадках обсуждался системный опыт музеев по работе с разными аудиториями, сообщила Манана Палба.

"На фестивале были представлены музеи разных направлений. Что касается литературных, во многих музеях разработаны методические пособия по работе с детьми. Сегодня у музея мало посетителей и было интересно услышать от коллег, как они привлекают внимание подрастающего поколения", – рассказала Палба.

Дом-музей Дмитрия Гулиа во второй раз участвует в международном фестивале. Тема павильона в этом году: "Культурные связи абхазских и русских писателей". Экспозиция была представлена в трех направлениях: "Столетие газеты "Апсны", "Русские писатели в Абхазии", "Дмитрию Гулиа 145 лет", напомнила директор Литературно-мемориального Дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.

"Вместе с бесценными книгами, которые хранятся в нашем музее, мы привезли с собой памятную монету с изображением Дмитрия Гулиа и подарили ее Нурбею Гулиа, внуку Дмитрия Иосифовича. Мы многое узнали об отце Нурбея, который считался без вести пропавшим в 1942 году. Собрали для музея небольшой материал о нем. В скором времени, сделаем презентацию. Нам интересно все, что касается Дома Гулиа. Личности, которые появились на свет в этой семье, судьба каждого. Я думаю, после реставрации каждому члену семьи найдется уголок в нашем музее. Это интересная династия, которая должна быть представлена", – сказала Светлана Корсая.

Рассказывая о работе абхазского павильона на фестивале, Корсая отметила, что сотрудники музея выступали еще и в качестве туроператоров Абхазии.

"Выставкой мы довольны. Со многими музейщиками мы обменялись контактами и приглашениями. К примеру, Новгородский музей-заповедник пригласил нас на свой ежегодный фестиваль. Наш стенд пользовался большим успехом. Наши посетители интересовались не только нашим музеем, но и всей Абхазией. Спрашивали, какие места посетить. Среди них были и гости Москвы, которые об Абхазии ранее ничего не знали", – добавила Корсая.