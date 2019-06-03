Делегация из Абхазии приняла участие в молодежном инклюзивном форуме

Всероссийский инклюзивный молодежный образовательный форум "Без границ -2019" проходит в поселке Тамиск Северной Осетии с 1 по 5 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация из Абхазия приняла участие во Всероссийском инклюзивном молодежном образовательном форуме "Без границ -2019".

В этом году форум впервые стал всероссийским. Участники проекта – юноши и девушки с ограниченными возможностями. В течение пяти дней организаторы форума проведут для участников образовательные тренинги, ребята смогу встретиться с известными деятелями культуры, спорта и политики.

Кроме того, участников обучат технологиям социального и бизнес-проектирования. Профессионалы объяснят участникам, как разрабатывать концепции для участия в грантах и форумах, специалисты в области трудоустройства расскажут молодежи о подходящих профессиях и вакансиях.

Студентка первого курса Абхазского многоотраслевого колледжа Яна Пилия участвует в форуме впервые.

"С каждым днем у нас появляются новые идеи и мотивации. Хочется, чтобы и у нас появилось что-то подобное", - призналась она.

За несколько дней участники форума успели встретиться с участником шоу "Танцы" на ТНТ и "Минута славы" Евгением Смирновым, лекцию по социальному проектированию прочитал руководитель "Инклюзивного клуба добровольцев" Алексей Транцев, а также ребята встретились с представителями фонда президентских грантов. В первый день форума для участников был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов, впервые прозвучал официальный гимн форума.

"Мне здесь очень нравится, все отлично организовано, а все люди вокруг очень добрые", – рассказал участник из Абхазии Батал Гамгия.

Всероссийский инклюзивный молодежный образовательный форум "Без границ -2019" проходит в поселке Тамиск Северной Осетии в третий раз. В этом году в нем приняли участие 210 юношей и девушек из Санкт-Петербурга, Тобольска, Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии, Южной Осетии и республик Северного Кавказа.