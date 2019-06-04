Праздник полумесяца: как мусульмане Абхазии отметили завершение поста Рамадан

Мусульмане всего мира празднуют завершение Великого поста в месяц Рамадан во вторник 4 июня. О том, что предшествовало этому событию, как верующие Абхазии отметили праздничный день и чем угощали, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Праздничный плов и настроение

В ночь перед завершением священного для мусульман религиозного поста Рамадан в небе должна появиться новая луна. Именно по этой причине нет определенной даты, когда верующие отмечают этот праздник. В 2019 году полумесяц показался на небосводе в ночь с 3 на 4 июня.

В случае, когда небо закрыто тучами и невозможно наблюдать это явление в той или иной стране, о завершении Рамадана сообщают верующие, у которых была возможность увидеть появление новой луны. Весть об этом передают через СМИ и по личным каналам.

В мечетях Сухума и Гудауты с утра 4 июня прошли праздничные молитвы. После этого накрыли столы, где главным блюдом, по уже многолетней традиции, был плов в большом чугунном казане.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление плова

Один из тех, кто готовил это блюдо, Илиас Бабаджанов рассказал, что за день до праздника порезали бычка, нашинковали морковь, огурцы и помидоры. Главный ингредиент - рис привезли из Узбекистана по заказу.

"Этот красный рис выращивается в Узбекистане специально для плова. Это диетический рис, и его могут есть даже те, у кого проблемы с желудком. На приготовление одного такого казана нужно около одного часа", - сказал Бабаджанов.

Илиас поделился нехитрым рецептом "фирменного" плова. Сначала в котле на масле обжаривается лук, затем добавляют морковку и мясо, которые тоже должны немного потушиться в емкости. Затем наливают воду. После того, как она закипит можно насыпать рис, который впитывает в себя всю жидкость. Угостили и корреспондентов Sputnik. Плов удался.

Приятный запах восточного блюда проник почти во все уголки столичного парка "Сказка", где на праздничное застолье пришло около трехсот мусульман. Солнце скрылось за облаками, начался мелкий дождь. Духота сменилась на приятную прохладу, но ненадолго.

Не обращая внимания на капризы погоды, дети резвились на открытом надувном батуте и вокруг паркового фонтана. За столы, на которых, помимо плова, были ачашв, выпечка и соки, мужчины и женщины сели порознь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мусульмане в день праздника Ураза-байрам в Сухуме, 4 июня 2019

Помочь нуждающимся

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба рассказал, что в этот день мусульмане не только празднуют завершение поста, но и делятся пищей с нуждающимися верующими.

"По окончании поста, до праздничной молитвы, страждущим раздают пищу. Это искупление своих незначительных ошибок, упущений, которые ты мог совершить во время поста. Мусульмане Абхазии, у которых есть такая материальная возможность, делают это каждый год", - отметил Дзыба.

Праздничные столы дома у верующих Абхазии накрывают по местным традициям, поделился муфтий. Хозяева готовят мамалыгу, мясо и все основные блюда абхазской кухни.

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Валид Канбар переехал из Сирии в Абхазию восемь лет назад. Он строитель и впервые посетил республику в 1989 году, когда строили одну из гостиниц в Очамчыре по контракту. Тогда он и познакомился со своей будущей супругой. Женился и вместе с избранницей вернулся в Сирию. В 2011 году в этой арабской стране началась война, и Валид вместе с семьей вновь оказался в Абхазии.

Он поделился воспоминаниями о том, как в его родном городе Катана отмечают завершение Великого мусульманского поста.

"У нас в городе есть площадь, которую называют площадью праздника. В этот день там собираются сотни людей ради своих детей. Все мероприятия в основном проводятся именно для развлечения детей. Рядом стоят лавки с мороженым, разными сладостями. Дома мы накрывали столы и приглашали соседей, с которыми в Сирии очень близкие отношения", - отметил Канбар.

Месяц Рамадан считается одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Верующие, которые соблюдают этот пост, могут принимать воду и пищу до восхода солнца.