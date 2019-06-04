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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
ConIFA-2019 (65)
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В среду 5 июня территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора средиземноморского Циклона и южной окраины Антициклона с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В среду 5 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами туман, днем и вечером, из-за незначительной смены воздушных масс, временами возможен дождь, в предгорьях – дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +24°С +29°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
ConIFA-2019 (65)
Теги:
погода в Абхазии


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