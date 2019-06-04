Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В среду 5 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами туман, днем и вечером, из-за незначительной смены воздушных масс, временами возможен дождь, в предгорьях – дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +24°С +29°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.