Путевка для Балу: что ждет медвежонка-"коммерсанта" из Дурипша

О том, как живет медвежонок Балу, судьбой которого обеспокоилась туристка из России, увидев, что он находится на привязи в Бзыбском ущелье, и в каких условиях сегодня содержится маленький зверь, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Медвежонок в ущелье

О том, что в Бзыбском ущелье медвежонка держат на цепи, сообщила Sputnik туристка из Нижнего Новгорода Надежда Трифонова. Возвращаясь из туристической поездки на Рицу, она увидела зверя, после чего решила сообщить об этом в Генпрокуратуру Абхазии. Она уверена, что мужчина, который собирал деньги на спасение медвежонка, делал это для личной наживы.

Генпрокуратура в свою очередь обратилась в Государственный комитет по экологии. Председатель ведомства Савелий Читанава рассказал, что после того как появилась информация о том, что в Бзыбском ущелье используют медвежонка в коммерческих целях, на место выехали сотрудники ведомства.

"Они подвергли хозяина штрафу, он не будет там держать зверя. Что касается дальнейшего воспитания медвежонка, то вы знаете, что в Абхазии нет питомника, и соответственно содержать животное негде, а выпустить в лес означает обречь его на гибель. Поэтому пока вопрос остается открытым, но мы будем следить за тем, чтобы "на работу" с медвежонком не выходили", - подчеркнул Читанава.

По словам эколога, если найдется зоопарк или же заповедник в России, то вопрос будет решаться о передаче медвежонка. Он также добавил, что зверь содержится в хороших условиях.

"Медвежонок живет хорошо, находится во дворе дома, ему созданы необходимые условия", - говорит он.

© Foto / Саид Джения Медвежонок Балу

Как все начиналось

История с медвежонком Балу началась несколько месяцев назад. О том, что маленького зверя продают через интернет, узнал житель села Дурипш Саид Джения. Увидев объявление, он твердо решил купить звереныша.

"Я созвонился с хозяином, поехал на место и, честно говоря, медвежонок находился в плохих условиях, клетка у него была настолько маленькая, что Балу едва мог выпрямиться в ней. Тогда ему было всего 10-15 дней от рождения, договорившись о цене, я купил медвежонка. С того момента прошло около трех месяцев", - поделился он.

Джения отмечает, что Балу днем свободно гуляет по двору дома в селе Дурипш, ночью его помещают в просторную клетку. Иногда хозяин медвежонка отвозит питомца в Бзыбское ущелье на свою дачу, где, по его совам, есть все необходимое, чтобы зверь чувствовал себя хорошо.

Одно из любимых занятий Балу – карабкаться по деревьям, у него появился верный друг - собака Чапи, они неразлучны, он ладит и с другими домашними животными.

"Мы его хорошо кормим, даем молоко, сырое яйцо, мед. Кроме того, давали сгущенку, но сказали, что она может вызвать расстройство желудка, поэтому перестали. Он сейчас живет у меня на даче в Бзыбском ущелье", - говорит Джения.

По его словам, сейчас рано отдавать Балу в зоопарк или заповедник, так как он еще слишком мал, однако если хозяин будет уверен в том, что за ним будет хороший уход, готов отдать медвежонка, как только зверю исполнится полгода.

"Я должен быть уверен в том, что Балу попадет в хорошие руки, так как в противном случае его могут сдать на желчь, в Китае она пользуется большим спросом. Были моменты, когда мы выходили "на работу" с медвежонком, туристы давали 100-200 рублей, кто сколько мог, за фотографию с Балу", - признался он.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Саид Джения Медвежонок Балу прогуливается с хозяином и лезет на дерево

При этом он говорит, что заработать денег на этом невозможно, а делал он это для того, чтобы на вырученные средства купить еду для питомца.

"Его нужно кормить, мы работали не для того, чтобы нажиться. Мы покупаем овсяную кашу, рис, молоко, яйца, ему нужен постоянный уход. Если его вовремя не накормить, он начинает скулить. Приезжала милиция, которая сказала, что выходить "на работу" с животными нельзя, мы, конечно, уже не выходим на работу", - подчеркнул Саид Джения.

Он также рассказал, что Балу привит, у него нет никаких болезней.

"У нас нет зоопарка, куда можно было бы отдать Балу, но если отдавать его за пределы Абхазии, то должны быть гарантии, что он не попадет на черный рынок. Со мной связывались люди, дрессировщики цирка, но я отказался отдавать его, потому что знаю, как там дрессируют животных", - подчеркнул он.

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Саид Джения говорит, что если найдется приют, зоопарк или заповедник, куда смогут забрать Балу, то он готов отдать медвежонка бесплатно.