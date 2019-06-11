Претенденты на премию Таифа Аджба могут сдать работы до 10 июля

В конкурсе могут принять участие произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные с 2016 по 2018 годы.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы на соискание Государственной премии имени Таифа Аджба будут приниматься до 10 июля, сообщил в интервью Sputnik председатель комиссии конкурса Арда Ашуба.

В конкурсе могут принять участие произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные с 2016 по 2018 годы в жанре поэзии, прозы и драматургии.

"Спустя три месяца после окончания приема работ соберется комиссия конкурса, которая будет оценивать произведения, претендующие на получение Государственной премии имени Таифа Аджба", - подчеркнул Ашуба.

Работы принимаются уже два месяца, однако только один автор Валентин Когония передал в комиссию детские поэтические произведения.

"Если у писателей старшего и младшего поколения опубликованы произведения, посвященные детям и подросткам, приносите нам, комиссия готова их рассмотреть. Это может быть книга, либо небольшая поэма, или же рассказ. Если они написаны высокохудожественным языком, интересным для детей, то, конечно, они будут участвовать в конкурсе", - сказал председатель комиссии конкурса.

В 2020 году каждому из победителей будет вручена денежная премия в размере 50 тысяч рублей.

Произведения для рассмотрения комиссией принимаются по адресу: город Сухум, улица Лакоба, 21. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам +7 (940) 965-91-02; +7 (840) 226-75-40.