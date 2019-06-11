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Контрабандная партия сигарет

Дело табак: попытку незаконно вывезти из Абхазии партию сигарет пресекли на границе

© Foto / Сочинская таможня
В Абхазии
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На российско-абхазской границе у автоледи выявлена контрабандная партия сигарет.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. При оформлении автомобиля KIA Rio, принадлежавшего 41-летней женщине, у сотрудника пограничного контроля возникло подозрение, что в нем находится укрытый груз, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе досмотра в обшивке дверей автомобиля правоохранители обнаружили тайник, в котором было сокрыто порядка тысячи пачек сигарет различных марок.

Незадекларированный груз направили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

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