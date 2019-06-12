Даур Кове: Грузия представляет ситуацию в Абхазии в своем свете

Очередной 48-ой раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в июле.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Доклад премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который касался отчета о ходе выполнения правительственной программы 2019-2020 годы, отражает тенденцию грузинского руководства представлять мировой общественности ситуацию в Абхазии в своем свете, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 12 июня.

По словам Кове, согласно докладу премьер-министра Грузии, правительство Грузии выделило Абхазии порядка 600 тысяч лари на приобретение препаратов для борьбы с мраморным клопом.

"Я хочу ответственно заявить, что правительство Абхазии не принимало ничего от правительства Грузии. Все препараты, направленные на борьбу с мраморным клопом в республике, были получены по линии международных организаций, на деньги, которые выделяются донорскими организациями и не имеют ничего общего с бюджетом Грузии", - объяснил он.

Министр иностранных дел Абхазии заверил сопредседателей Женевских дискуссий, что соответствующие органы республики могут предоставить документы, подтверждающие получение препаратов и их происхождение.

"А если у правительства Грузии есть документы, подтверждающие факт передачи препаратов по борьбе с мраморным клопом, я считаю разумным и необходимым обнародовать их", - добавил он.

По словам министра иностранных дел Абхазии, со стороны руководства Грузии также наблюдается тенденция использования Абхазии во внутриполитической борьбе. Кове отметил, что правительство Грузии все еще активно использует санкционный список Отхозория-Татунашвили (список лиц, обвиняемых в различных преступлениях против граждан Грузии – ред.),создание которого было инициировано оппозиционной партией "Европейская Грузия".

Кове: Грузия вновь проявила неконструктивный подход на Женевских дискуссиях>>

"Это стало причиной того, что формат наших встреч на территории города Гал был приостановлен. Правительство Грузии и сейчас продолжает активно работать с этим списком, и недавно представитель МИДа Грузии заявил о том, что внешнеполитическое ведомство продолжает работать с другими странами по этому санкционному списку. Это заявление стало ответом на требование оппозиционной партии "Европейская Грузия" принять специальное постановление о ненадлежащем исполнении резолюции по списку Отхозория-Татунашвили", - сказал Кове.

Сопредседатель Женевских дискуссий Хайку Мамо отметил, что в ходе 48-го раунда сторонам предстоит обсудить ряд вопросов.

"Существует очень много вопросов, которых мы не касались в ходе дискуссий, включая вопрос о продолжении и возобновлении работы в формате МПРИ. Сегодня у нас есть возможность понять, каким путем удастся выйти из этой ситуации", - добавил он.

Карасин обсудил с представителем ООН подготовку Женевских дискуссий>>

Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в июле.