Спектакли и концерты: культурная афиша в Абхазии на неделю

Сария Кварацхелия, Sputnik
Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 июня.
РУСДРАМ
В Русском драматическом театре вновь покажут спектакль "Хаджи-Мурат" по мотивам произведения Льва Толстого. Сюжет передается актерской пластикой, хореографией. Увидеть в этом Толстого практически невозможно. Спектакль не претендует на "дословное" следование хронологии авторского текста.
20 июня в 19:00 в РУСДРАМе покажут детский спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.
Абхазский государственный драматический театр
18 июня в 19:00 покажут спектакль "Тот, кто свел царя с ума". Пьеса была написана в 1970 году в соавторстве актера и режиссера Хуты Джопуа с публицистом Сатбеем Хватландзия. Тема спектакля остается актуальной по сей день.
Многое из того, что сегодня воспринимаем как абхазские традиции и обычаи, в этом спектакле показано с комической стороны. Это интересный взгляд на современную абхазскую действительность.
Абхазский государственный Молодежный театр
В Молодежном театре 19 июня в 18:30 покажут спектакль "Человек и джентльмен" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии. Хорошее настроение после спектакля гарантировано.
Гулрыпш
18 июня в 15:00 в Доме культуры пройдет гала-концерт хореографического и вокального конкурса "Единство и дружба народов".
Очамчыра
20 июня в 18:00 в Доме культуры пройдет вокальный конкурс "Орфей".