Спектакли и концерты: культурная афиша в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 июня.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре вновь покажут спектакль "Хаджи-Мурат" по мотивам произведения Льва Толстого. Сюжет передается актерской пластикой, хореографией. Увидеть в этом Толстого практически невозможно. Спектакль не претендует на "дословное" следование хронологии авторского текста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

20 июня в 19:00 в РУСДРАМе покажут детский спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.

Абхазский государственный драматический театр

18 июня в 19:00 покажут спектакль "Тот, кто свел царя с ума". Пьеса была написана в 1970 году в соавторстве актера и режиссера Хуты Джопуа с публицистом Сатбеем Хватландзия. Тема спектакля остается актуальной по сей день.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Тот кто свел царя с ума

Многое из того, что сегодня воспринимаем как абхазские традиции и обычаи, в этом спектакле показано с комической стороны. Это интересный взгляд на современную абхазскую действительность.

Абхазский государственный Молодежный театр

В Молодежном театре 19 июня в 18:30 покажут спектакль "Человек и джентльмен" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии. Хорошее настроение после спектакля гарантировано.

© Sputnik Томас Тхайцук Пьеса "Человек и джентльмен"

Гулрыпш

18 июня в 15:00 в Доме культуры пройдет гала-концерт хореографического и вокального конкурса "Единство и дружба народов".

Очамчыра

20 июня в 18:00 в Доме культуры пройдет вокальный конкурс "Орфей".