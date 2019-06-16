Рауль Хаджимба присвоил медикам Абхазии почетные звания

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Указ о присвоении званий "Заслуженный врач" и "Заслуженный медицинский работник" медикам республики подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье 16 июня.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" получили врач-кардиолог Сухумской городской клинической больницы Белла Айба, врачи-терапевты Сухумской городской клинической больницы Нелли Джинджия и Сергей Зубарян, врачи-кардиологи Сухумской городской клинической больницы Саида Кишмария, Маргарита Смыр, Алина Хагба, врач ультразвуковой диагностики Сухумской городской клинической больницы Белла Тарба, врач-стоматолог, заведующий терапевтическим отделением Республиканской Государственной хозрасчетной стоматологической поликлиники, Инна Кецба.

Почетное звание "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" присвоено начальнику Управления транспорта, строительства и снабжения Министерства здравоохранения Республики Абхазия Роланду Гамисония.

"Ваша благородная профессия требует от вас глубоких знаний, чуткости, полной самоотдачи и исключительного трудолюбия. Сегодня перед вами стоят серьезные задачи по повышению эффективности здравоохранения, улучшению качества и доступности медицинской помощи", - говорится в поздравлении главы государства.

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Хаджимба также отметил, что государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения, внедрению современных медицинских технологий и подготовке высококвалифицированных кадров.