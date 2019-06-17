Фотовыставка "Природа Кавказского заповедника" пройдет в Рицинском парке

Работы, которые будут представлены на фотовыставке, выполнены научными сотрудниками Кавказского заповедника.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Фотовыставка "Природа Кавказского заповедника" пройдет в Рицинском реликтовом национальном парке в четверг 27 июня, рассказала в интервью радио Sputnik сотрудник отдела науки и экологического просвещения Рицинского парка Анжела Цушба.

"Рицинский реликтовый национальный парк реализует много природно-охранных проектов, типа защиты горных территорий, сохранение биологического разнообразия, охраны редких и исчезающих видов и мест их обитания. В рамках этих проектов Рицинский парк сотрудничает с различными парками России, в том числе и с Кавказским государственным природно-биосферным заповедником", - добавила она.

В рамках этого сотрудничества, был заключен договор о проведении фотовыставки "Природа Кавказского заповедника", сообщила специалист.

"Фотовыставка пройдет на смотровой площадке озера Рица. На фотовыставке будет представлено около 50-ти работ сотрудников и волонтеров Кавказского заповедника. Для того, чтобы запечатлеть мир природы, они прошли большое расстояние в нашей заповедной зоне", - подчеркнула Цушба.

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По ее словам, фотовыставка будет успешной, так как у гостей республики будут возможность увидеть все разнообразие Рицинского парка.

"Я думаю, что людям будет интересно узнать о том, что окружает их, в каком уникальном месте они находятся", - отметила она.

Проект реализован Кавказским заповедником в сотрудничестве с Союзом охраны природы Германии (NABU).