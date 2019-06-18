Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня

С начала 2019 года по фактам нарушений временного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию возбуждено 171 дело об административных правонарушениях.

О том, стоит ли остерегаться купания в море в связи с тем, что в Сухуме вышли из строя очистные сооружения, и какое санитарное положение на море в других местах республики, читайте в материале Sputnik.