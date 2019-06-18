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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (127)
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В среду 19 июня территория Абхазии останется в зоне влияния теплого сектора южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. В среду 19 июня в Абхазии ожидается переменная  облачность, ночью и утром, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами кратковременный слабый дождь, возможна гроза. 

Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести баллов.

Температура воздуха ночью +19…24°С,  днем +25…32°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (127)
Теги:
погода в Абхазии


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