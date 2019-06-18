Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. В среду 19 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами кратковременный слабый дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести баллов.
Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +25…32°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 50-80%.