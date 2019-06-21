Хаджимба поблагодарил миротворцев за обеспечение безопасности в Абхазии

Миротворческие силы СНГ были введены в Абхазию 21 июня 1994 года и действовали на территории республики до 1 сентября 2008 года.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил ветеранов российских Вооруженных сил, выполнявших миротворческую миссию в республике с 1994 по 2008 год, за обеспечение порядка и безопасности в стране, сообщается на сайте главы государства.

"Для нас важно, что миротворцы были здесь и выполняли свою миссию. Задачи, которые были поставлены на тот период, были выполнены достойно. Несомненно, в нашей памяти это останется. Вечная память тем, кто сложил свои головы. Сотрудничество мы будем продолжать уже в вопросах мира", - заявил президент на встрече с ветеранами в пятницу 21 июня.

Председатель Совета ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец" генерал-лейтенант Александр Евтеев в свою очередь выразил благодарность за внимание к ветеранам:

"Огромное спасибо Вам за заботу и внимание, которое вы уделяете нашим военнослужащим. Не забываете наших ветеранов. Для нас это очень важно, такая оценка абхазского народа и политического руководства", - сказал Евтеев.

Также сообщается, что орден "Ахьдз-Апша" III степени вручили ветерану миротворческих сил, полковнику Константину Роот за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Абхазии.

Российское военное присутствие в ближнем зарубежье: цена вопроса>>

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил России. Официально деятельность миротворческого контингента в Абхазии была прекращена с 1 сентября 2008 года.