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Батал Чежия

Путевка в будущее: боксер из Абхазии Батал Чежия готов к бою в Англии

© Foto / @batalchezhiya
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (312)
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Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пройдет в Англии 29 июня.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Путевкой в мир большого спорта назвал предстоящий бой боксера из Абхазии Батала Чежия его представитель Инал Лагвилава.

Бой Батала Чежия с соперником из Танзании Мада Линус Мауго в Москве 12 декабря 2018
© Фото: скриншот: Youtube/MMABOXING
Батал Чежия отправил боксера из Танзании в нокаут

"Батал на протяжении трех месяцев готовится к этому бою, который пройдет в Англии 29 июня, под руководством московских тренеров Андрея Бупаса и Арсения Бабяк. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 76 килограммов. В случае победы для Батала откроется много возможностей. Думаю, поступят много предложений от промоуторских компаний, что позволит рассчитывать на успешное спортивное будущее", - отметил Лагвилава.

Боксер из Абхазии Батал Чежия встретится на ринге с соперником из Словакии Владимиром Белужским, который провел на профессиональном ринге девять боев, в пяти из которых он одержал победу нокаутом. Всего у Беложского шесть побед.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.

Темы:
Спортивная Абхазия (312)


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