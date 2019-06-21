Путевка в будущее: боксер из Абхазии Батал Чежия готов к бою в Англии

Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пройдет в Англии 29 июня.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Путевкой в мир большого спорта назвал предстоящий бой боксера из Абхазии Батала Чежия его представитель Инал Лагвилава.

"Батал на протяжении трех месяцев готовится к этому бою, который пройдет в Англии 29 июня, под руководством московских тренеров Андрея Бупаса и Арсения Бабяк. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 76 килограммов. В случае победы для Батала откроется много возможностей. Думаю, поступят много предложений от промоуторских компаний, что позволит рассчитывать на успешное спортивное будущее", - отметил Лагвилава.

Боксер из Абхазии Батал Чежия встретится на ринге с соперником из Словакии Владимиром Белужским, который провел на профессиональном ринге девять боев, в пяти из которых он одержал победу нокаутом. Всего у Беложского шесть побед.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.