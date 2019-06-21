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Адлерский суд приговорил наркокурьера из Абхазии к пяти годам тюрьмы

ФСБ РФ
В Абхазии
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Житель Абхазии был задержан прошлым летом при попытке провести через российско-абхазскую границу 0,55 граммов метадона

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. За попытку контрабандного перемещения наркотиков через государственную границу Адлерский районный суд приговорил 33-летнего жителя Абхазии к пяти годам в исправительной колонии, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничники задержали преступника прошлым летом на Международном автомобильном пункте пропуска "Адлер". Мужчина пытался провести через российско-абхазскую границу 0,55 граммов метадона.

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Материалы проверки сообщения о преступлении вместе с изъятым веществом, сотрудники краевого Погрануправления передали следователям УВД по городу Сочи. Полицейские возбудили уголовное дело.

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