Фотовыставка к годовщине начала Великой Отечественной открылась в Абхазии

Выставка открылась в Государственном музея Боевой славы Абхазии 21 июня в Сухуме и продлится до конца июля.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. На фотовыставке "Победу они ковали вместе!" было представлено 33 портрета участников Великой Отечественной войны различных национальностей.

Фотовыставка была организована Государственным музеем Боевой славы Абхазии при поддержке Центра культурно-просветительских программ "Территория согласия".

По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвиры Арсалия, выставка особенно актуальна для современного поколения.

"В последнее время дается различная оценка героизму участников Великой Отечественной войны, возникают какие-то иные мнения. Эту выставку можно приравнять к акции "Бессмертный полк" , когда все мы начинаем заглядывать в свое прошлое и искать ответы, которые возникают сегодня", - добавила она.

Один из героев фотовыставки – старший сержант Гулиа Владимир – сын абхазского писателя Дмитрия Гулиа, который считается без вести пропавшим в годы Великой отечественной войны.

"Владимир Гулиа был очень талантливым инженером, в свое время он принимал участие в строительстве Гумистинского моста. Биография Владимира Гулиа менее известна, но это, безусловно, боль семьи Гулиа. Даже когда Дмитрий Иосифович умирал, на его устах было имя его сына", - рассказала директор Литературно-мемориального дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.

На открытии фотовыставки приняли участие члены семьи Владимира Гулиа – его внук Георгий и внучатый племянник Леонид Гулиа.

"Это выставка – напоминание о том, как много народов сложили свои головы ради общей победы. Владимир, насколько мне известно, прикрывал отступление при побеге из фашистского концлагеря во Франции. С тех пор его никто не видел. Надеемся, что по архивам в скором времени удастся узнать его судьбу. На эту выставку я пришел с сыном, чтобы он не терял связь и всегда помнил о победе великого народа", - отметил Леонид.

Портрет Владимира Гулиа был передан на хранение в дом-музей Дмитрия Гулиа. Фотовыставка будет открыта в течение месяца.