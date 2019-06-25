Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июня

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В среду 26 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман.
Атмосферное давление 762-760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +27…31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.