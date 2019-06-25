Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июня

В среду 26 июня в Абхазии сохранится влияние повышенного атмосферного давления и теплых масс воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В среду 26 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман.

Атмосферное давление 762-760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +27…31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.