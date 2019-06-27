Первые международные шакрыловские чтения открылись в Сухуме

Известный абхазский языковед, доктор филологических наук Константин Шакрыл родился 120 лет назад.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пленарное заседание первых международных шакрыловских чтений состоялось в здании Кабинета министров Абхазии в четверг 27 июня.

Открыл пленарное заседание директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, который отметил, что патриарх абхазской филологии Константин Шакрыл родился 20 мая 1899 года, и в честь этого значимого события, АбИГИ совместно с Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований решили провести международную конференцию.

"Константин Шакрыл принимал активное участие в общественной и политической жизни, был членом комиссий при Совете министров по усовершенствованию норм абхазского литературного языка и упорядочению топонимии Абхазии. За большие научные, общественные и педагогические заслуги он награжден орденом почета, медалями и почетными грамотами", - подчеркнул Ашуба.

Константину Шакрыл было присвоено звание Заслуженного деятеля Абхазской АССР и Грузинской ССР.

"За создание двухтомного толкового словаря абхазского языка, ему была присуждена Государственная премия имени Дмитрия Гулиа. Идеи и труды Константина Шакрыл будут оказывать значительное влияние на развитие кавказоведческой науки", - сказал директор АбИГИ.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Шакрыловские чтения

Затем, перед участниками пленарного заседания выступил советник президента Абхазии Владимир Зантария, который зачитал приветственный адрес главы государства.

"Константин Шакрыл является одним из основоположников нашей отечественной лингвистики, его фундаментальные исследования стали бесценным вкладом в абхазоведческую и кавказоведческую науку. Выдающаяся роль принадлежит ему в национально-освободительном движении абхазского народа. Политические документы, под которыми стоит подпись крупного представителя абхазской интеллигенции, являются по сути судьбоносными для нашего этноса и государства", - зачитал Зантария.

Конференция будет проходить два дня 27 и 28 июня, ученые будут представят доклады в четырех секциях: "Современное состояние кавказских языков и вопросы их сохранения и развития", "Родные языки: проблемы преподавания", "Теоретические и практические вопросы изучения фольклора", "Актуальные проблемы родной литературы".

В первых международных шакрыловских чтениях участвуют ученые из Москвы, Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии.

Константин Шакрыл – видный деятель абхазской культуры, специалист в области фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и лексикографии абхазского языка, фольклора и литатуры.

Наиболее значительные монографии: "Аффиксация в абхазском языке" (1961), "Некоторые лексические и звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках" (1968), "Очерки по абхазско-адыгским языкам" (1971).

Константин Шакрыл – один из соавторов "Русско-абхазского словаря" (1964), редактором и руководителем авторского коллектива двухтомного "Словаря абхазского языка" (1986–1987). Подготовил к изданию "Словарь бзыбского диалекта абхазского языка", "Орфографический словарь абхазского языка", "Абхазско-русский словарь".