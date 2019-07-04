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Жениться по-новому: здание ЗАГСа открыли в Очамчыре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Работы по восстановлению здания начались в 2018 году, на капитальный ремонт объекта было выделено более пяти миллионов рублей. Ранее в помещении располагалась библиотека.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. В городе Очамчыра открыли здание ЗАГСа, на мероприятии присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Раньше у нас были неважные условия для работы, в последние годы было модно проводить выездные регистрации свадеб, на что мы давали согласие из-за того, что у нас не было достойного помещения. Но есть люди, которые желают проводить регистрации не на выезде, а в своем районе, поэтому мы проводили регистрации в Доме культуры", - рассказала руководитель ЗАГСа Лали Бжания.

 

Министр юстиции Марина Пилия отметила, что все послевоенное время ЗАГС размещался в кабинетах администрации Очамчырского района.

"Сегодня это просторное помещение позволяет обеспечить отдельными кабинетами наших работников, есть помещение для хранения архива, и что очень важно, помещение для проведения бракосочетаний", - подчеркнула она.

  • Открытие здания ЗАГСа в Очамчыре
    Открытие здания ЗАГСа в Очамчыре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Здание ЗАГСа в Очамчыре
    Здание ЗАГСа в Очамчыре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Интерьер здания ЗАГСАа в Очамчыре
    Интерьер здания ЗАГСАа в Очамчыре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Открытие здания ЗАГСа в Очамчыре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие здания ЗАГСа в Очамчыре

 

Пилия выразила благодарность всем, кто приложил свои усилия для открытия здания ЗАГСа.

"Спасибо вам, Рауль Джумкович, за понимание и поддержку, потому что вопрос необходимости перехода ЗАГСа в новое помещение, которое требовало капитального ремонта, в первую очередь обсуждался и согласовывался с вами", - отметила Пилия.

Здание ЗАГСа открыто за счет средств Республиканского бюджета.



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