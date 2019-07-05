Два абхазских села войдут в Федерацию абхазских культурных центров в Турции

Нижний и Верхний Ихсаанье, в которых проживают 300 абхазских семей, войдут в Федерацию абхазских культурных центров Турции (Абхазфед – ред.) 13 июля.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Два ранее неизвестных абхазских села Нижний и Верхний Ихсаанье нашли в Турции, сообщил на радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

Из-за удаленного расположения сел от больших городов ранее Федерации абхазских культурных центров о них не было известно. Да и сами жители сел ничего не знали о существовании Федерации абхазских культурных центров в Турции.

Несколько месяцев назад во время визита Вадима Харазия и представителей Абхазфеда (Федерация абхазских культурных центров в Турции – ред.) в Синоп (Турция) они встретились с группой абхазов, от которых и узнали про села Нижний и Верхний Ихсаанье.

"Место было выделено махаджирам турецким султаном. До заселения этих территорий абхазами там никто не проживал. Села построили сами абхазы. Нижний и Верхний Ихсаанье заселены такими фамилиями, как Анкваб, Варадания, Багапш, Куджба. Всего в селах проживают до 300 семей", – рассказал подробности Вадим Харазия.

По его словам, жители сел знают о своих абхазских корнях, помнят историю. Своих соотечественников они встретили в лучших абхазских традициях.

"Они сохранили абхазскую культуру, готовят абхазские блюда. Единственное, им немного сложно говорить на абхазском. Они удивились, когда услышали родной язык. Мы им показали государственную символику Абхазии и рассказали про герб, флаг и их значение", – добавил Харазия.

После визита в Нижний и Верхний Ихсанье представители Абхазфеда установили контакты с жителями абхазских сел. Они войдут в Федерацию абхазских культурных центров Турции 13 июля.