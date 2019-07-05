Рауль Хаджимба подписал закон об очередной отсрочке модернизации судов

Систему электронного формирования состава суда и видео- и аудиозаписи судебных заседаний пытаются запустить в Абхазии уже четыре года.

СУХУМ, 5 июл- Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал закон, предполагающий вступление в силу поправок в Конституционный закон "О судебной власти", говорится в сообщении на сайте президента.

"Президент республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал принятый 5 июля 2019 года Народным Собранием Конституционный закон "О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О судебной власти", предусматривающий применение с 1 ноября 2019 года автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования", - сообщается на сайте.

Ранее в пятницу положение о вступлении в силу поправок, начиная с ноября этого года, было принято Парламентом во втором и окончательном чтении.

Поправки к закону предполагают введение электронного формирования состава суда и видео- и аудиозаписи судебных заседаний.

25 июня Верховный суд Абхазии сообщил о том, что суды республики в течение месяца не будут проводить судебные разбирательства, так как суды не успели провести модернизацию.

Камнем преткновения стало финансирование проекта, которое, по оценкам Верховного суда, должно составить 30 миллионов рублей. Минфин посчитал такую сумму нецелесообразной.