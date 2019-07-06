Полет длиною в жизнь: история летчика Леонида Пкин

О том, как абхазский летчик Леонид Пкин начинал свою карьеру, почему он на время оставил авиацию, как война заставила его снова сесть за штурвал, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Отечественная война народа Абхазии – трагическая страница истории страны. О ней уже многое сказано и написано, но до сих пор есть эпизоды, которые мало известны общественности. Один из них – крушение вертолета Абхазской армии Ми-8 14 июня 1993 года. По некоторым данным, трагедия унесла жизни 21 человека, среди них был и талантливый абхазский летчик, Герой Абхазии Леонид Пкин.

Леонид Пкин окончил летное училище на Украине. После работал в Сухумском аэропорту. Летал на Ан-2, который в народе известен больше, как "кукурузник" в самом начале карьеры. Ушел из авиации, когда летал в качестве командира экипажа Ту-134.

Как вспоминает его коллега и друг, военный деятель, бывший министр обороны Абхазии Вячеслав Эшба, в период развала СССР Пкин ушел с работы, поскольку не был согласен с политикой военных властей.

Вернуться в авиацию летчика заставила война. И хоть повод для возвращения в профессию был трагический, Пкин, тем не менее, был рад снова подняться в воздух. Во время боевых действий в Абхазии, в сложнейших условиях он совершал полеты на Северный Кавказ, откуда привозил продовольствие, боеприпасы и медикаменты, вез продовольствие в блокадный Ткуарчал.

© Foto / предоставлено Астандой Пкин Леонид Пкин

По воспоминаниям Эшба, во время войны Пкин часто говорил о победе, о жизни после войны, строил планы.

"Когда он вновь вернулся в авиацию, все видели, как у него горели глаза. Он говорил, что после войны вновь вернется в гражданскую авиацию", - добавил Эшба.

Но эти планам не суждено было сбыться.

Последний полет

Вечером 14 июня 1993 года вертолет Ми-8 вылетел в блокадный Ткуарчал. Нужно было отвезти медикаменты и продовольствие, а на обратном – вывезти раненых, женщин и детей.

© Foto / предоставлено Астандой Пкин Леонид Пкин

Леонид Пкин был вторым пилотом воздушного судна, при этом у командира Игоря Мозгового были проблемы со зрением: он плохо видел по ночам.

Вертолет успешно приземлился в Ткуарчале. На обратном пути, как и планировалось, забрали раненых и мирных граждан и четырех командиров подразделений, которые должны были участвовать в совещании Генштаба в Гудауте.

Вертолет сбили сразу после взлета. Отправиться на место падения воздушного судна абхазская сторона не смогла – грузинские гвардейцы попытались взять их в плен.

В этой истории долгое время многое было непонятно. В народе даже появилась версия, что экипаж вертолета уцелел, но их взяли в плен.

"Сначала были слухи, что с людьми ничего не случилось. После войны многие интересовались, как все произошло. Потом только все выяснилось. Когда вертолет пролетал над Марухским перевалом, грузинские гвардейцы подбили воздушное судно ракетой "Земля - воздух". Пилоты пытались совершить аварийную посадку в горах, но вертолет врезался в скалу и взорвался. На месте падения Ми-8 мы увидели останки сгоревших людей, но там уже никого невозможно было идентифицировать. Это большая трагедия, о которой все еще мало знают. Это такая же трагедия, как и Латская", – добавил Вячеслав Эшба.

Голос, прорвавший блокаду: Ткуарчалское радио во время войны>>

Точных сведении о последних минутах полета МИ-8 над Марухским перевалом до сих пор нет. Как и не известно доподлинно, сколько человек находилось на борту. По некоторым данным, их было 21, все погибли.

Леониду Пкин, который погиб всего за три месяца до долгожданной победы, присвоено звание Героя Абхазии.