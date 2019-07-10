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Здание Верховного суда

Историческое дело: Минобр обжалует решение Сухумского суда по иску Леонида Лакербая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Верховный суд рассмотрит жалобу Министерства образования и науки Абхазии и историка Станислава Лакоба на решение Сухумского городского суда по иску Леонида Лакербая 20 августа.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Верховный суд рассмотрит жалобу Министерства образования и науки Абхазии и историка Станислава Лакоба на решение Сухумского городского суда по иску экс-премьера республики Леонида Лакербая, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии.

Отмечается, что авторы жалобы считают принятое решение необоснованным, незаконным и подлежащим отмене в связи с нарушениями норм материального и процессуального права, допущенными судом первой инстанции при рассмотрении дела.

Заседание кассационной инстанции Верховного суда пройдет 20 августа.  

Заседание суда
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Урок истории: суд удовлетворил иск экс-премьера Абхазии Леонида Лакербая

Экс-премьер Абхазии Леонид Лакербая подал иск в Сухумский городской суд к историкам Станиславу Лакоба, Олегу Бгажба и Министерству образования и науки республики. Лакербая назвал ложным утверждением фразу в учебнике "История Абхазии", выпущенном в 2015 году: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …". В судебном иске экс-премьер указал, что никаких обещаний уйти в отставку он не давал, и фраза в учебнике порочит его честь и деловую репутацию.

Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая 10 июня удовлетворил иск экс-премьера, объяснив, что беседу в кабинете секретаря Совета Безопасности, во время которой, по словам Станислава Лакоба, экс-премьер Леонид Лакербая обещал уйти в отставку, суд расценил как носящую частный характер, которую нельзя считать официальным заявлением.

Согласно Конституции Абхазии отставка премьер-министра может быть реализована только в форме официального заявления президенту. Суд также обязал Министерство образования удалить спорный фрагмент из учебника по истории Абхазии и переиздать его в течение одного месяца. Авторов суд обязал в течение десяти дней опровергнуть указанные в учебнике сведения, порочащие честь и достоинство экс-премьера.

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