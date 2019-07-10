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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (148)
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В четверг 11 июля погоду в Абхазии формируют устойчивый циклон и активный вынос теплых масс воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В четверг 11 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, к концу дня из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +18.. 23°С, днем +28…33°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (148)
Теги:
погода в Абхазии


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