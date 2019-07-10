Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июля

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В четверг 11 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, к концу дня из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18.. 23°С, днем +28…33°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.