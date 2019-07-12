Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины обширного Скандинавского циклона и теплого сектора южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня возможен кратковременный дождь, местами дождь с грозой, в воскресенье - преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15 +20°С, днем +21 +26°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.