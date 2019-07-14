МЧС ликвидировало пожар в пристройке к Абхазскому драматическому театру

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Нежилые помещения возле Абхазского драматического театра загорелись в воскресенье 14 июля, сообщил Sputnik начальник отдела государственного пожарного надзора пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района Андрей Казарян.

По его словам, пожар мог перекинуться на крышу театра, но был оперативно потушен силами МЧС республики.

"Рядом с Абхазским драмтеатром стоят нежилые и разрушенные квартирные дома. По периметру стены есть наружная лестница, на этой лестнице старые подсобки, около трех квадратов. Там нет электричества, возможно туда поднимались бомжи, кто-то курил и уронил окурок", - пояснил он.

Сначала, МЧС предоставили неправильную информацию о месте пожара, получив сообщение о том, что горит Абхазский драмтеатр, на место выехало три пожарные машины.

На тушение поджара МЧС выехало в 13:18, локализовать огонь удалось в 13:40, пожар полностью был ликвидирован в 13:50.