Мало-помалу: сбор урожая арбуза начался в Абхазии

В этом году в Гулрыпшском и Очамчырском районах планируют получить свыше двух тысяч тонн бахчевых.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Сбор урожая арбуза начался в Гулрыпшском районе, но пока не массовый, рассказал на радио Sputnik начальник Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

"Сейчас крестьяне только-только начинают собирать бахчевые. Массово же начнется в конце июля - начале августа. Сейчас уже вдоль дороги можно увидеть крестьян, которые торгуют бахчевыми. Килограмм арбуза уже можно купить не за 30-35, а за 25 рублей. Это хорошо для покупателей. Думаю, через дней 15-20 дней цена опустится до 20 рублей", – отметил Григорян.

В этом году в районе бахчевыми занято до 25 гектаров. Ожидается около 200 тонн арбузов.

"Если бы был рынок сбыта, то можно было бы больше заниматься бахчевыми. Но так как рынок ограничен и большую конкуренцию составляют импортные арбузы, то местные не очень активно выращивают их. В прошлом году много урожая испортилось из-за того, что не смогли реализовать урожай. Зависит от того, купят или нет", – добавил начальник Сельхозуправления Гулрыпшского района.

В Очамчырском районе также уже началась арбузная "жатва". Как рассказал Sputnik глава управления экономики и сельского хозяйства и прогназирования администрации Очамчырского района Эшсоу Гургулия, в районе до 160 гектаров бахчевых. Планируется получить до двух тысяч тонн арбузов.

"Сбор начали в середине июля. Погодные условия благоприятствуют. Урожай хороший. Вначале засуха слегка помешала. Но в целом нормально. Арбуз хорошо растет в селах Киндыг, Беслахуба, Пакуащ", – отметил Гургулия.

Сезон бахчевых в Абхазии начинается в середине июля и завершается в октябре.

Как выбрать арбуз

При покупке стоит остерегаться слишком больших плодов. Оптимальный вес арбуза — 5-6 килограммов. Слишком маленький плод может оказаться несладким. В огромных арбузах велика вероятность наличия вредных веществ. Чтобы распознать хороший арбуз без специального прибора, нужно разрезать плод. При наличии пестицидов и нитратов мякоть будет иметь желтоватые или белые прожилки. Это говорит о большой концентрации нежелательных веществ в арбузе.

Спелый плод должен иметь сухой хвостик. При постукивании по нему рукой образуется глухой звук, а при сдавливании — легкий треск. Наличие желтого пятна на кожуре свидетельствует о том, что арбуз дозревал на поле в естественных условиях.

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Для употребления в пищу необходимо покупать только целые арбузы без повреждений. Перед тем как разрезать плод, его следует хорошо обмыть в проточной воде. Соблюдение правил гигиены позволит не только насладиться вкусом арбуза, но и избежать негативных последствий в виде расстройства кишечника или отравления.

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