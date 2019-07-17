Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. В четверг 18 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, из-за перепадов атмосферного давления, ближе к вечеру, возможен дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +17 +22°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды значительное и слабое, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.