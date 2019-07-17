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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (155)
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В четверг 18 июля территория Абхазии окажется под влиянием обширной зоны пониженного атмосферного давления и теплых масс воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. В четверг 18 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, из-за перепадов атмосферного давления, ближе к вечеру, возможен дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +17 +22°С,  днем +24 +29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды значительное и слабое, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (155)

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Теги:
погода в Абхазии


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