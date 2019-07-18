Десерт от Путина: как выполняется поручение по экспорту мороженого в Абхазию

Семитонная партия мороженого, произведенного в Нижнем Новгороде, поступит в продажу в Абхазии.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Семь тонн мороженого, произведенного в Борском районе Нижегородской области, отправили для реализации в Абхазию, сообщает портал "В городе Н".

Отмечается, что товар, который прибудет в Абхазию, было проверено нижегородским управлением Россельхознадзора, продукция соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза.

Экспорт мороженного осуществляется в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина, говорится в сообщении и отмечается, что в дальнейшем поставки продолжаться.

Производство мороженого - сложный процесс. В основе холодного десерта - молочные продукты. Готовая смесь проходит через фризер: насыщается воздухом и замораживается, а после приобретает форму. Мягкое мороженное дозакаливается в камере шоковой заморозки до минус 18 градусов.

После того, как формованную заготовку для пломбира опускают в шоколадную глазурь, она застывает всего за 25 секунд. Готовое лакомство фасуют, складывают в коробки и отправляют в торговые сети.

Подробнее о том, как создается мороженое читайте в материале: Вкусное производство: как "рождается" мороженое>>

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