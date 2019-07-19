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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (157)
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В выходные дни, 20 и 21 июля, территория Абхазии окажется во власти антициклона и теплых масс воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен туман, днем преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +25°С +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (157)
Теги:
погода в Абхазии


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