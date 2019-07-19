Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен туман, днем преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +25°С +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.